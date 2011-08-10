Фондові ринки Азії різко пішли вгору

Основні фондові ринки Азії відкрилися вранці в середу значним зростанням після того, як Dow Jones і NASDAQ у США відіграли значну частину втрат, які ці індекси зазнали днем раніше.

Японський Nikkei виріс на 1,92%, склавши 9116,38 пункту, а південнокорейський KOSPI знизився на 4,2%.

Фондові ринки США відіграли у вівторок значну частину падіння на тлі заяви Федеральної резервної системи (ФРС) США про те, що відсоткова ставка залишається незмінною, на рекордно низькому рівні - 0,25%, передає "Газета.Ru".