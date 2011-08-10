Через «фондову паніку» поляки втратили майже 9 млрд дол.

Масовий розпродаж акцій на світових фондових ринках з початку серпня призвів до зменшення заощаджень польських громадян на близько 8,9 мільярдів доларів (1 дол = 2,8 злотих.).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише в середу польське видання Rzeczpospolita, журналісти якого порахували збитки поляків від переоцінки вартості їхніх заощаджень, вкладених в різного роду інвестиційні інструменти.

За оцінками газети, більше 4 млрд доларів своїх заощаджень поляки втратили у приватних пенсійних фондах, майже 3 млрд на інвестиціях в акції і близько 2 млрд у інвестиційних фондах.

Rzeczpospolita відзначила, що за шість торгових сесій Варшавської фондової біржі вартість польських компаній, які котируються на ній, зменшилася майже на 35 млрд доларів.

"Про масштаби переоцінки свідчить той факт, що коли восени 2008 року банкрутував Lehman Brothers, що поклало початок найбільшій за останні 80 років світовій фінансовій кризі, вартість фірм у Варшаві за приблизно такий же час зменшилася на 8 млрд доларів", - написало видання.

Газета також відзначила, що подорожчання швейцарського франка до польського злотого збільшило у серпні заборгованість поляків за іпотечними кредитами на більш ніж 5 млрд доларів (франк, який перед самою кризою 2008 року коштував близько 2 злотих, а після неї у саму гостру фазу не перевищував рівень 3,5 злотих, вчора коштував більше 4 злотих, встановивши новий історичний рекорд - УНІАН).

За даними газети, іпотеку в франках взяли 700 тис. поляків з 1,5 млн, які купували житло із залученням банківського фінансування.

Як повідомляв УНІАН, з початку серпня на світових фондових майданчиках почалвся масовий розпродаж акцій та інших ризикових активів через побоювання інвесторів щодо можливої ​​другої хвилі світової кризи, причиною якої цього разу може бути проблема з обслуговуванням боргів США і в Європі.

Наприкінці минулого тижня рейтингове агентство Standard & Poor`s вперше за всю історію США зменшило інвестиційний рейтинг країни з ААА до АА+, що посилило паніку серед інвесторів.

Довідка УНІАН. Заощадження громадян 38-мільйонної Польщі на кінець першого кварталу ц.р. становили близько 330 млрд доларів, що рівнозначно 70% торішнього ВВП країни.

Половину заощаджень поляки тримають на депозитах в банках, 25% - у пенсійних фондах, а рештe - в інших «інструментах».