Індекс ПФТС станом на 16:30 упав на 2,99%, Української біржі - на 5,43%

Індекс ПФТС станом на 16:30 середи, 10 серпня, впав на 2,99% - до 716,36 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 883 млн. 761 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 5,43% - до 1816,45 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 363 млн. 832 тис. грн., з них на терміновому ринку - 211 млн. 292 тис. грн.