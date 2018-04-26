Рейтингові агентства: обвал ринку "замовили"?

Останні події на світових ринках активізували атаку на провідні рейтингові агентства, заяви яких, на думку обуреної сторони - ЄС і США - робляться в інтересах великих інвесторів і часто не відповідають дійсності. Тобто, їх звинувачують у розпалюванні напруги на основних торгових майданчиках, що на даний момент спровокувало побоювання щодо повторення рецесії.

Першою ластівкою було рішення в травні ц.р. влади Португалії провести прокурорську перевірку дій агентств, які, на їхню думку, необхідно притягнути до відповідальності за фінансові втрати країни в результаті боргової кризи. ЄС на фоні зниження рейтингів проблемних країн задумався про створення європейського агентства. Навіть говорили про інші принципи його роботи, ніж у «аудиторів» з американською пропискою. Нібито, оплачувати присвоєння рейтингів будуть самі інвестори, а не емітенти.

Глава Єврокомісії Жозе Баррозутоді заявив: "З усією повагою до цих рейтингових агентств, наші інститути трохи краще знайомі з ситуацією в Португалії. Наші результати більш виправдані". На його думку, агентства діють за вказівкою з-за кордону, "спекулятивно" занижуючи європейські показники, доводячи їх до "сміттєвого".

Глава Мінфіну Німеччини Вольфганг Шойбле вважає, що діям Moody`s немає виправдання. "Ми повинні зруйнувати олігополію рейтингових агентств", - вважає він.

Варто відзначити заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель, яку після прогнозу S&P про можливий дефолт Греції цитували ЗМІ: "Що ж до питання про рейтингові агентства, я можу сказати, що необхідно мати власне судження, прислухаючись до них", - заявила вона, додавши, що довіряє експертам Міжнародного валютного фонду, Європейського центрального банку і Єврокомісії.

Минулого тижня збунтувалася Італія. Прокуратура країни зайнялася Moody`s Investors Service і Standard&Poor` s. Вона вилучила документи у місцевих офісах агентств, допитала ряд співробітників. Причому активізація правоохоронних органів виглядає дещо запізнілою - з початку серпня прибутковість за італійськими облігаціями майже досягла порогу цінних паперів Греції, Ірландії та Португалії (у них було більше 7%), коли перед країною закриваються ринки.

Останньою краплею стало зниження Standard&Poor`s рейтингу США через кілька днів після «мирової» республіканців і демократів про підвищення планки держборгу країни. Це зробили вперше з 1917 року. Планку знизили з найвищого рівня ААА до АА + з негативним прогнозом. А це означає, що падіння показника можливе протягом 1-1,5 року. Далі пішов обвал ринків. Наприклад, як пише Rzeczpospolita, масовий розпродаж акцій фондовиками з початку серпня призвів до зниження заощаджень польських громадян майже на 9 млрд. доларів (1 дол. - 2,8 злотих.).

Головний економічний радник Білого дому Джин Сперлінг різко розкритикував дії Standard&Poor`s, вказуючи на прорахунки агентства, нестиковка склала 2 трлн доларів.

У свою чергу, S&P рекомендувало демократам і республіканцям навчитися швидше домовлятися. Між тим, ще двоє з трійки рейтингових монстрів - Moody`s і Fitch вже давали свою, зовсім невтішну, оцінку майбутнього економіка США, правда, обвалити рейтинг Штатів поки не наважилися.

Україну «лиха година» не оминула. На початку кризи, у жовтні 2008 року, Moody`s Investors Service, незважаючи на всі запевнення влади, що нас фінансові перипетії оминуть, знизило прогноз за суверенними рейтингами нашої країни з "позитивний" до "стабільний". А вже в лютому 2009 року Standard&Poor`s обвалив довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «В/В» до «ССС +/С», а також довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті з «В +/В» до «В-/С». Прогноз за рейтингами був «негативний».

Вітчизняний фондовий ринок, як стверджували експерти, проігнорував рішення S&P. Складалося враження, що українські гравці перестали озиратися на дії рейтингових агентств. Це підтверджує і зміцнення гривні в той момент. Але негативні настрої на ринках такі дії агентства накрутили. Україна поповнила список «неблагонадійних», що є першочерговим орієнтиром для настроїв інвесторів.

Таким чином, виникає питання, що ж таке рейтингова оцінка - попередження чи провокація?

Як вважає Леонід Долинський, директор з розвитку НРА "Рюрик", «не варто шукати змову чи провокацію в діях провідних рейтингових агентств. Вони досить консервативні у своїх кроках і часто знижують рейтинги, скоріше, із запізненням (як це сталося з суверенним рейтингом США), тільки багаторазово перевіривши, чи є для таких рейтингових рішень всі підстави. Знижувати рейтинги без підстави, як залякування, не може собі дозволити жодне агентство».

Що ж до заяв із єврозони, то, як зазначив експерт, «країни ЄС не влаштовує ситуація, що склалася, коли європейським інвесторам про надійність емітентів розповідають американські рейтингові агентства. Швидше за все, Євросоюз всіма силами буде намагатися знизити залежність від американської «великої трійки», створить їм гідного європейського конкурента».

З ним згоден Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні: «Дії рейтингових агентств називати провокаціями не варто. Звинувачені в 2008-2009 роках в тому, що вони дивилися «крізь пальці» на рейтинги окремих видів облігацій (переважно іпотечних), рейтингові агентства намагаються зараз проявити принциповість. Такі дії в умовах реального уповільнення темпів зростання світової економіки і боргових проблем в єврозоні можуть призвести до обвалу фінансових ринків, подорожчання запозичення та обслуговування боргів країн і корпорацій. Також, ймовірно, відбудеться скорочення, а в деяких випадках навіть закриття лімітів кредитування на міжбанківському ринку, що, звичайно, гальмуватиме темпи росту багатьох економік, які сильно залежать від банківського кредитування. У першу чергу можуть постраждати економіки єврозони - Італії, Іспанії, Франції, не кажучи вже про Португалію, ВВП якої в першому кварталі скоротився в річному вираженні, а також Греції, Ірландії, де досі рецесія. Також можуть постраждати експортоорієнтовані країни, тому що зовнішній попит на їхні товари багато в чому підживлюється кредитами».

Більше того, відзначає експерт, «у своєму коментарі S&P відзначило можливість поширення кризи на азіатські країни, які залишилися осторонь кризи 2008-2009 років. Дійсно, економіка цього регіону продовжує багато в чому залежати від експорту товарів в розвинуті країни, оскільки внутрішній ринок залишається слабким. Ці коментарі можуть наробити багато шуму і прискорити процес подорожчання кредитних ресурсів, згортання кредитування. Чи переросте це в світову рецесію, поки сказати складно. Все-таки обсяги нових виданих іпотечних і споживчих кредитів набагато нижчі, ніж у 2008-2009 роках. Частка токсичних кредитів також знизилася. Можливо, рецесія буде зафіксована лише в деяких країнах, але не в усьому світі, як це було в 2009 році».

Виконавчий директор Асоціації учасників колекторського бізнесу Артем Кучин підкреслює, що «провідні рейтингові агентства дуже сильно впливають на світові ринки, їхня оцінка не залишається непоміченою. Тому необхідно провести розслідування припущень про витік "інсайдерської" інформації з агентств, таким чином підтвердивши або спростувавши звинувачення в умисному, корисливому підриві ринку».

На думку начальника відділу стратегії ОТП Банку Євгенії Зінов`євої, «жодна організація не в змозі зробити якісний прогноз навіть на середньострокову перспективу. Питання полягає в тому, що рейтингові агентства є заручниками ситуації. За негативної оцінки країни і компанії починають відмовлятися від їхніх послуг. Це сталося в ряді країн, і в Україні».

(В Україні початок 2009 року ознаменувався дружною реакцією банків, яка полягала у відторгненні провідних міжнародних рейтингових агентств - відразу три банки протягом місяця заявили про припинення співпраці з Fitch. Першими стали банки «Надра», «Родовід Банк» і «Кредит-Дніпро»).

У той же час, на думку експерта, «якщо рейтингові агентства перестануть оцінювати світову економіку, то фінансові ринки перетворяться на «ринок лимонів»: інвестори не будуть мати орієнтирів, вартість запозичень зросте (премія за додатковий ризик), що ще більше посилить кризу.

Чи можна говорити про змову? Враховуючи, що найбільші рейтингові агентства знаходяться в США, цілком можливий тиск на них з боку уряду або банківських консорціумів з метою впливу на економіки інших країн. Але доказів цього немає. Теоретично, рейтингові агентства здатні завалити будь-яку економіку за допомогою своїх прогнозів».

Володимир Щелкунов, президент ICC Ukraine зазначає, що «багато трейдерів дійсно сприйняли позицію S&P як керівництво до дії. Вони налякані привидом кризи 2008 року і діють, скоріше, на емоційному рівні. Особисто мені складно зрозуміти сліпу віру в рейтинги - адже ті ж самі агентства встановлювали високі рейтинги цінних паперів, які скинули фінанcовий світ у прірву три роки тому.

Що ж до конфлікту з Євросоюзом, то він тягнеться не перший рік. Схоже, всередині ЄС немає згоди щодо ідеї створення РА. Адже, наприклад, на Кіпрі діє агентство РА Capital Intelligence, і на його базі можна було б розгорнути нову структуру за рік-два. До речі, КРА Fitch не зовсім американське, принаймні, за структурою власності, - ним володіє французька компанія».

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, зазначає, що «дії міжнародних рейтингових агентств вже давно викликають нарікання та суперечки щодо їхньої ефективності. Фактично вони проґавили, або не хотіли помітити, проблеми на ринку іпотечних цінних паперів, які призвели до кризи 2007 року. Чого тільки варті їхні рейтинги щодо Mellon`s Lynch, у той час як компанія виявилася банкрутом.

Криза в Україні в кінці 2008 року теж багато в чому пов`язана з рейтингами міжнародних агентств, які вони почали різко знижувати, що викликало паніку серед закордонних інвесторів і тільки погіршило ситуацію в країні. Тому можна сказати, що наша криза була підігріта ними. Вони в окремих випадках явно не розуміли специфіки української економіки та оприлюднили помилкові думки, базуючи свої розрахунки на підставі підручників з теорії економіки, а не на практиці української економіки».

Щодо зниження рейтингу США, то, на думку експерта, «на сьогодні є маса спірних питань. Чому S&P не реагувало, коли під час адміністрації Буша молодшого за рахунок зростання військових витрат держбюджет США з профіцитного став дефіцитним, чому не було реакції, коли уряд США здійснював величезну емісію долара і за рахунок цих грошей покривав збитки приватних компаній і банків у 2008-2009 роках. Це багато в чому викликає настороженість щодо оцінок рейтингових агентств».

Як підкреслює експерт, уже зараз видно, що за рахунок зниження рейтингу США, перш за все, зросли кредитно-дефолтні свопи (фактично рівень суверенного ризику) в Китаї, Індонезії, Південній Кореї, Колумбії, Перу. Складається вкрай негативна ситуація серед країн, що розвиваються, оскільки вони дуже залежать від економіки Америки і від стабільності долара як світового платіжного засобу. Зниження рейтингу, в першу чергу, вдарило по цих країнах, ніж по США. Дія S&P різко обвалило ціни на метал (тільки за 8 серпня індекс СМА впав більше ніж на 2%), продукти харчування, хімпродукцію. Це свідчить про те, що світова економіка знаходиться на шляху зниження попиту на цей товар. Іншими словами, другий виток кризи набирає обертів».

І ще один цікавий момент. Газета The Daily Mail стверджує, що невідомий інвестор в липні «зіграв у тоталізатор» - поставив 850 мільйонів доларів на те, що США втратить максимальний кредитний рейтинг. Ставка становила 10 до одного, тобто, на кону було більше 8 мільярдів доларів.

Видання зазначає, що, на думку експертів, людина, що уклала парі, могла володіти інсайдерською інформацією про намір S&P.

Історія нагадує 1992 рік, коли за одну ніч на падінні британського фунта фінансист Джордж Сорос заробив мільярд доларів.

Правдива інформація про «тоталізатор» чи ні, покаже час. А зараз після дводенного різкого обвалу ринки відновлюються, нафта дорожчає. Що ж до України, а саме живучості гривні, то, на думку експертів, Нацбанк на даний момент здатний утримати валютний курс.

Що стосується перспективи, то, за словами керівника аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександра Вальчишена, все залежатиме від того, наскільки сильними будуть фінансові катаклізми на світових ринках, а також від бажання внутрішніх та зовнішніх інвесторів України залишатися в гривні . "Основним внутрішнім ризиком країни є відсутність реформ, і головним ризиком є косметичний ремонт над операціями" Нафтогазу", - вважає експерт.

Він вважає, що долар продовжить залишатися однією зі слабких валют світу. Валюти інших країн, в першу чергу, тих, які розвиваються, будуть перебувати під тиском на посилення. "Водночас, на ринках відновлюється висока волатильність, яка у випадку нових шоків на фінансових ринках буде провокувати втечу капіталів у «тихі гавані», тобто активи, які вважаються найменш ризикованими, - облігації США, Німеччини, золото", - підсумував експерт.

Олена Бистрицька (УНІАН)