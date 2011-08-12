Чотири країни ЄС заборонили короткий продаж акцій

Франція, Італія, Іспанія та Бельгія наклали заборону на короткий продаж фінансових акцій, деталі якого варіюються залежно від країни, повідомляє Reuters.

Держави зробили цей узгоджений крок, намагаючись відновити довіру на ринках, підірвану чутками про поганий стан банків і високою вартістю запозичень. Заборона набуває чинності в п`ятницю.

Індекс європейських банківських акцій DJ Stoxx звалився на 37% з лютневого піку і зачепив 28-місячний мінімум в четвер. Тільки з початку серпня індекс втратив 17%.

Європейські регулятори раніше відкидали ідею про накладення повної заборони на короткий продаж, за якого інвестори беруть акції в борг і продають їх, розраховуючи, що їхня вартість впаде і вони зможуть викупити їх за нижчою ціною.