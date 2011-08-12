Індекс ПФТС сьогодні зріс на 1,78%, Української біржі - на 4,10%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 серпня, зріс на 1,78% - до 692,11 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 542 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 4,10% - до 1822,98 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 423 млн. 999 тис. грн., з них на терміновому ринку - 177 млн. 278 тис. грн.