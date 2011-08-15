Індекс Nikkei за підсумками сьогоднішніх торгів виріс на 1,37%

Японський індекс Nikkei на закритті сьогоднішньої торговельної сесії підвищився на 1,37%, повідомляє РБК.

Така динаміка біржового індикатора багато в чому пов'язана з позитивними новинами кінця минулого тижня. Зокрема, світові біржі продемонстрували впевнене зростання, після того як минулого тижня чотири європейські держави, включаючи Францію, прийняли рішення про заборону коротких продажів акцій, а ВВП Японії, згідно з даними за квітень-червень 2011 р., скоротився не так серйозно, як стверджували прогнози.