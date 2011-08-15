Сьогодні вранці зростання на ринках акцій продовжилося - експерт

Сьогодні вранці зростання на ринках ризикових активів продовжилося.

Так у коментарі агентству УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на світових фондових ринках аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, ф'ючерси на індекс S&P 500 вранці у понеділок, 15 серпня, додавали в межах до 1% на тлі аналогічного за масштабами зростання вартості австралійського і новозеландського долара. Також сьогодні зранку прибутковість боргових зобов'язань Італії та Іспанії знову знижується, що триває вже шосту торгову сесію підряд. «Таким чином, баланс сил все ще впевнено на стороні покупців ризикових активів», - зробив висновок аналітик.

З іншого боку, підкреслив він, «учасникам ринку слід пам'ятати, що ринки продовжують перебувати в стані високої волатильності». На думку П. ІЛЛЯШЕНКА, цей факт має два суперечливих наслідки. По-перше, термін життя ринкових тенденцій істотно менше, ніж у більш спокійні часи. По-друге, розвиток імпульсу (зростання або зниження) за своєю силою перевершує будь-які інформаційні приводи. «Таким чином, звичні патерни поведінки ринків акцій у короткостроковому періоді будуть працювати істотно рідше», - вважає аналітик.