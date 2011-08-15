Індекс Української біржі минулого тижня знизився на 14,4% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня знизився на 14,4%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки в п`ятницю, 12 серпня, закрилися значним зростанням котирувань, після істотних розпродажів акцій протягом восьми торговельних сесій. Індекс Української біржі зріс на 4,10% після досягнення річного мінімуму.

За інформацією аналітиків, лідером зростання в п`ятницю стала генеруюча компанія «Центренерго» (+9,12%). Протягом восьми попередніх торгових сесій ці акції втратили 30,1%, що мало істотний вплив на зниження індексу Української біржі (-24,5% за цей період). Папери іншого генеруючої компанії - «Західенерго» - також зросли - на 7,53%, додавши 12,4% за два торгові дні після зниження на 13,6% протягом трьох торгових сесій.

Аналітики також відзначають, що вартість акцій телекомунікаційної компанії «Укртелеком» на Українській біржі в п`ятницю не змінилася. За підсумками п`яти попередніх торгових сесій котирування компанії впали на 20,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 серпня, зріс на 1,78% - до 692,11 пункту. Загальний обсяг торгів склав 542 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 4,10% - до 1822,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 423 млн. 999 тис. грн., з них на терміновому ринку - 177 млн. 278 тис. грн.