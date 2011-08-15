Експерти: західні фондові біржі в п'ятницю зросли на фоні даних з єврозони і США

Західні фондові біржі завершили торги п`ятниці, 12 серпня, зростанням індексів на фоні набуття чинності рішення в деяких країнах єврозони про заборону незабезпечених коротких продажів акцій, а також сильних даних із США з роздрібних продажів.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, зростання фондових індексів у п`ятницю трохи стримувалося слабкими даними щодо динаміки промислового виробництва єврозони, а також зниженням індексу споживчої довіри в США.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються індекс ділової активності в обробній промисловості ФРБ Нью-Йорка за серпень, дані про приплив іноземного капіталу за червень та індекс ділових очікувань в будівельному секторі США за серпень.

Як відзначають аналітики, українські фондові індекси завершили торги 12 серпня на позитивній території. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції Стахановського вагонобудівного заводу (+10,1%), «Центренерго» (+9,12%) і "Західенерго" (+7,53%). Гірше ринку виступили папери "Донбасенерго" (-0,58%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 серпня, зріс на 1,78% - до 692,11 пункту. Загальний обсяг торгів склав 542 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 4,10% - до 1822,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 423 млн. 999 тис. грн., з них на терміновому ринку - 177 млн. 278 тис. грн.