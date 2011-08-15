Експерт: друга половина серпня стане для інвесторів періодом відносного спокою

З точки зору інвесторів, друга половина серпня на українському фондовому ринку повинна стати періодом відносного спокою.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, за зростання ринку акцій до рівня 2200 пунктів інвесторам варто зберігати захисні короткі позиції на терміновому ринку, за продовження зниження ринків акцій - проводити розбалансування портфеля з метою збільшення частки акцій у портфелі. «Для активних, але обережних трейдерів ми рекомендуємо дочекатися формування консолідації індексу в діапазоні 1850-1950 пунктів і відкривати позиції вже в напрямку виходу ринку з такої консолідації. Станом на завершення торгів минулої п`ятниці значення індексу Української біржі, в порівнянні з мінімальним рівнем тижня, підвищилося майже на 10%, що можна вважати першою необхідною (але не достатньою) ознакою стабілізації ситуації», - підкреслив аналітик.

П.ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що за тиждень з 5 по 12 серпня значення індексу Української біржі знизилася на 14,4%, досягнувши мінімумів осінньої корекції. На даний момент зниження індексу від максимальних значень 2011 року становить майже 40%, від рівнів початку року - 25%. Серед представників першого ешелону найбільші втрати за тиждень понесли акції Єнакіївського метзаводу, Авдіївського КХЗ, «Укрсоцбанку» і «Донбасенерго», котирування яких знизилися більш ніж на 20%. Краще ринку виглядали папери Стахановського ВБЗ, а серед представників другого ешелону - «Луганськтепловозу», які за тиждень подорожчали на 3,3%. Також впевнено краще ринку виглядали акції «Західенерго», «Укрнафти» і «Дніпроенерго». «Проте особливі випадки ліквідності не дозволяють вважати динаміку даних акцій показовою», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 серпня, зріс на 1,78% - до 692,11 пункту. Загальний обсяг торгів склав 542 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 4,10% - до 1822,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 423 млн. 999 тис. грн., з них на терміновому ринку - 177 млн. 278 тис. грн.