Українські акції в п'ятницю відновлювали втрачені позиції на закордонних ринках

Українські акції в п`ятницю, 12 серпня, відновлювали втрачені позиції на зарубіжних ринках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в п`ятницю зріс на 2,6%, завершивши восьмиденне зниження, за підсумками якого він втратив 23,7%. Серед лідерів зростання опинилися акції агрокомпанії Agroton (+4,35%), за три торговельні сесії папери компанії зросли на 15,5% після досягнення річного мінімуму 9 серпня. Торги акціями агропромислової компанії Kernel і вугледобувної компанії Sadovaya закрилися зростанням котирувань на 3,3% і 1,8% відповідно.

Проте, відзначають аналітики, не всі папери у п`ятницю продемонстрували позитивну динаміку. Зокрема, вартість акцій Milkiland і MHP не змінилася, зафіксувавши мінімальне значення в цьому році. Тим не менше, папери гірничорудної компанії Ferrexpo зміцнилися на 5,0%, продемонструвавши зростання на 8,2% протягом чотирьох торгових сесій.