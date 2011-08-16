Український фондовий ринок у понеділок відчутно зріс
08:30, 16 серпня 2011Фондовий ринок
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Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 серпня, виріс на 3,63% - до 717,21 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 881 млн. 271 тис. грн.
Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 3,70% - до 1890,37 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 294 млн. 344 тис. грн., із них на терміновому ринку - 125 млн. 632 тис. грн.
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