Польські фондові індекси розпочали вівторок зростанням

Основні індекси польського фондового ринку розпочали перший день торгів нового тижня після неробочого через свято понеділка зростанням.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, індекс "блакитних фішок" почав вівторок 0,46% ростом, відкрившись на рівні 2,342 тис. пунктів.

Індекси середніх і невеликих компаній на початку дня піднялися на більш ніж 2%: mWIG40 додав 2,39%, sWIG80 - 2,29%.

Індекс всього ринку почав торги близько 1-відсотковим зростанням.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 минулого тижня перервав, триваючу з початку серпня серію мінусових сесій, в результаті яких опустився на мінімальний з лютого минулого року рівень нижче 2,2 тис. пунктів.