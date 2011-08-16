Усі ліквідні папери Української біржі в понеділок показали зростання - експерт

Всі ліквідні папери Української біржі у понеділок, 15 серпня, показали зростання.

Про це повідомила у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

Вона зазначила, що Українська біржа завершила понеділок зростанням. Серед лідерів виділилися «Мотор Січ», «Укрсоцбанк», Авдіївський коксохім, «Центренерго». За підсумками дня котирування цих емітентів підвищилися на 7,7%, 6,9%, 6,8% і 6,6% відповідно. Серед аутсайдерів опинилися «Укртелеком» і «Луганськтепловоз». Їх зростання склало всього 0,6% і 0,1% відповідно.

За словами І. ЗВЯГІНЦЕВОЇ, зарубіжні фондові ринки також завершили день на позитивній території. Американські Dow, Nasdaq та S&P500 росли третю торговельну сесію поспіль, збільшившись на 1,9%, 1,9% і 2,2% відповідно. Британський FTSE100 показав зростання 0,6%, німецький DAX піднявся на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 серпня, виріс на 3,63% - до 717,21 пункту. Загальний обсяг торгів склав 881 млн 271 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 3,70% - до 1890,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 294 млн 344 тис. грн., з них на терміновому ринку - 125 млн 632 тис. грн.