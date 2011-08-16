Експерти: позитивний фон для зростання ринків акцій було закладено ще у п'ятницю

Позитивний фон для зростання ринків акцій було закладено ще минулої п'ятниці.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, сильні дані щодо роздрібних продажів у США, а також ухвалення рішення в чотирьох країнах єврозони про заборону незабезпечених коротких продажів акцій сприяли зростанню американських і європейських індексів на закритті у п'ятницю. Торги на фондових майданчиках Європи і США в понеділок, 15 серпня, проходили на позитивній території. Новина про те, що Google купить компанію Motorola Mobility за 12,5 млрд доларів, також відбилася на підвищення індексів. Крім цього, зростання індексу Української біржі було підтримано даними по ВВП Японії, який хоча і скоротився на 0,3%, але все ж зниження було не таким сильним, як очікувалося.

Як відзначають аналітики, всі акції індексного кошика Української біржі, крім "Західенерго" (-1,67%), завершили торги понеділка у зеленій зоні. Лідерами зростання стали папери «Мотор Січі» (+7,67%), «Укрсоцбанку» (+6,87%) і Авдіївського КХЗ (+6,79%).

За інформацією аналітиків, сьогодні вийде попередній ВВП єврозони за другий квартал 2011 року. У США будуть опубліковані дані щодо числа розпочатих будівництв будинків і дані з промислового виробництва.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 серпня, виріс на 3,63% - до 717,21 пункту. Загальний обсяг торгів склав 881 млн 271 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 3,70% - до 1890,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 294 млн 344 тис. грн, з них на терміновому ринку - 125 млн 632 тис. грн.