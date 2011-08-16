Російський "Внєшекономбанк" збільшив свою частку в "Промінвестбанку" до 97,85%

Російський "Внєшекономбанк" (ВЕБ) збільшив свою частку в капіталі "Промінвестбанку" (м. Київ) з ​​93,84% до 97,85%.

Про це йдеться в повідомленні "Промінвестбанку", оприлюдненому в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомляється, що "Внєшекономбанк" придбав 4%-вий пакет акцій на вторинному ринку. Про суму угоди не повідомляється.

Довідка УНІАН. Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банка на 1 липня 2011 року становили 34,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 27,162 млрд грн, зобов'язання - 29,997 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 4,593 млрд грн.

«Промінвестбанк» у першому півріччі 2011 р. отримав прибуток у 3,6 млн грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація), станом на 15 серпня ц.р., володіє 97,85% акцій «Промінвестбанку».