Харків випустить муніципальні облігації на 99,5 млн. грн. для ремонту доріг до Євро-2012

Харків до кінця цього року випустить муніципальні облігації на 99,5 млн. грн. для залучення коштів на ремонт доріг до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення сьогодні, 17 серпня, прийняли на сесії депутати міськради.

За даними прес-служби, «кошти, залучені через запозичення, спрямують на ремонт і реконструкцію доріг для своєчасної та якісної підготовки міста до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року».

Облігації планують випустити до кінця поточного року одноразово на період до трьох років з терміном погашення не пізніше 31 грудня 2014 року. Передбачається, що процентна ставка за облігаціями буде встановлена на рівні не більше 15% річних.

Нагадаємо, що граничний обсяг боргу бюджету міста Харкова на 2011 рік передбачено в розмірі 400 млн. грн. На сьогодні 300,5 млн. грн. з цієї суми становить кредит, залучений для оновлення парку тролейбусів і автобусів в рамках підготовки до Євро-2012.