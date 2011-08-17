На Українській біржі у вівторок переважали песимістичні настрої - експерт

На Українській біржі у вівторок, 16 серпня, переважали песимістичні настрої.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За інформацією аналітика, лідером падіння на Українській біржі у вівторок стали папери банку «Надра», Харцизького трубного заводу, Алчевського меткомбінату і Авдіївського коксохіму. Їх котирування знизилися на 4,8%, 4,3%, 4,1% і 3,9% відповідно.

І.ЗВЯГІНЦЕВА зазначила, що єдиним папером, що показав зростання на Українській біржі у вівторок, виявилися акції Центрального ГЗК - на 2,9% за підсумками дня. Крім того, «Укртелеком» повів себе індиферентно щодо ринку, опустившись всього лише на 0,2%.

За словами аналітика, світові індекси у вівторок рухалися різноспрямовано. Dow Jones, Nasdaq і S & P 500 впали на 0,7%, 1,24% і 1% відповідно. FTSE 100 злегка підріс - на 0,1%, а DAX опустився на 0,5%. Японський Nikkei 225 втратив 0,55%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 16 серпня, зріс на 0,30% - до 719,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 210 млн. 886 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,93% - до 1853,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 299 млн. 876 тис. грн., з них на терміновому ринку - 140 млн. 195 тис. грн.