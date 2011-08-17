Експерти: європейські індекси у вівторок знижувалися на фоні слабких даних щодо ВВП єврозони

Європейські фондові індекси у вівторок, 16 серпня, знижувалися на фоні слабких даних щодо ВВП єврозони.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Зокрема, констатують аналітики, ВВП Німеччини зріс лише на 0,1%, в порівнянні з попереднім кварталом, тоді як очікувалося зростання на 0,5%. Зазначені дані розчарували торговців, бо такий слабкий показник говорить про уповільнення темпів розвитку найбільшої економіки в єврозоні. Ці новини повели ринки США в мінус на відкритті у вівторок. Масла у вогонь підлила і статистика зі США, яка засвідчила зростання імпортних цін, а також зниження кількості будівництв нових будинків у країні.

У той же час, за словами аналітиків, підтвердження агентством Fitch рейтингу США на рівні ААА, а також рекордне зростання промислового виробництва в країні за останній час трохи стримали індекси від подальшого падіння у вівторок.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються індекс споживчих цін в єврозоні, дані за рівнем безробіття у Великобританії, а також індекс цін виробників у США.

Аналітики відзначають, що українські фондові біржі завершили торги вівторка зі змішаною динамікою. Більшість акцій індексного кошика Української біржі показало падіння на рівні 2-3%. Лідерами зниження стали папери Алчевського металургійного комбінату (-4,07%), Авдіївського КХЗ (-3,88%) і "Азовсталі" (-3,42%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 16 серпня, зріс на 0,30% - до 719,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 210 млн. 886 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,93% - до 1853,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 299 млн. 876 тис. грн., з них на терміновому ринку - 140 млн. 195 тис. грн.