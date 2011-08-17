Індекс Української біржі вчора знизився після декількох сесій зростання - експерти

Індекс Української біржі вчора продемонстрував зниження після декількох торгових сесій зростання.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції Алчевського металургійного комбінату на Українській біржі у вівторок, 16 серпня, знизилися на 4,1% після зростання на 8,2% протягом декількох торгових сесій. Папери Авдіївського КХЗ просіли на 3,9% після зростання на 10,1%. Торги акціями «Азовсталі» закрилися падінням котирувань на 3,4% після підйому на 11,4% за підсумками останніх декількох днів. При цьому з 14 липня котирування «Азовсталі» просіли на 29,7%. Папери «Райффайзен Банку Аваль» втратили 2,7% після зростання на 11,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 16 серпня, зріс на 0,30% - до 719,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 210 млн. 886 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,93% - до 1853,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 299 млн. 876 тис. грн., з них на терміновому ринку - 140 млн. 195 тис. грн.