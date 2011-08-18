Європейські ринки акцій значно знизилися на торгах у четвер

Європейські ринки акцій відкрилися різким спадом у четвер слідом за втратами на азійських ринках і розпродажем технічних акцій на Уолл-стріт, оскыльки слабкі корпоративні звіти і побоювання щодо стійкості економічного зростання змушують інвесторів бути насторожі, повідомляє Reuters.

До 12:24 за київським часом британський індекс FTSE 100 знизився на 2,08%, до 5220.82 пункту, німецький DAX опустився на 3,36%, до 5748.91 пункту, французький CAC 40 знизився на 2,35%, до 3177.79 пункту.

Інвестори готуються до виходу макроекономічних даних у США в четвер, включаючи щотижневу інформацію щодо допомоги по безробіттю, продажів будинків на вторинному ринку та індекса ділової активності від ФРБ Філадельфії.