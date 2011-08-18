Індекс Української біржі за станом на 12:48 вправ на 3,59%
13:23, 18 серпня 2011Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за станом на 12:48 впав на 3,59%, повідомляє сайт біржі.
Загальний обсяг угод на біржі склав 84 млн грн.
Індекс ПФТС за станом на 12:45 знизився на 1,03% - до 706,87 пунктів. Загальний обсяг торгів склав 23 млн 343 тис. грн.
Українські індекси знижуються слідом за європейськими ринками, які відкрилися сьогодні різким спадом.
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