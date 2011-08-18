Голова ФДМУ підписав накази про приватизацію "Тернопільобленерго", "Дніпрообленерго" і "Крименерго"

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні, 18 серпня, підписав накази про приватизацію останніх трьох запланованих до продажу держпакетів енергокомпаній - 25,99% "Тернопільобленерго", 50% "Дніпрообленерго", а також 45% "Крименерго", передає кореспондент УНІАН.

Підписання відбулося під час прес-конференції О.РЯБЧЕНКА, яка була проведена у ФДМУ.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня п. р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Терніпольобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня п. р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.