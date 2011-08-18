Падіння Української біржі в середу продовжилося - експерт

Падіння Української біржі в середу, 17 серпня, продовжилося.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За інформацією аналітика, лідером падіння на Українській біржі в середу стали акції "Укрнафти" - на 5,5%. Котирування «Луганськтепловозу» знизилися на 3,6%. У той же час, серед ліквідних акцій папери «Укртелекому» і «Центренерго» показали найбільше зростання - на 1,3% і 0,8% відповідно.

І.ЗВЯГІНЦЕВА зазначила, що американські ринки в середу відчули себе трохи краще, і індекс S&P 500 зріс на 0,1%. Серед 10 секторів, що входять в S&P 500, телекомунікаційний сектор зріс найбыльше, а технологічний показав найгірші результати. Зокрема, акції Sprint Nextel Corp. зросли на 3,6%, у той час як акції Dell втратили 10%. У результаті вчорашніх торгів DJIA практично не змінився (+0,04%). Акції American Express Co. (+2,2%) тягнули Dow вгору, в той час як Hewlett-Packard Co. (-3,7%) штовхали індекс вниз. Нарешті, Nasdaq опустився на 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 серпня, знизився на 0,72% - до 714,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 349 млн. 333 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,23% - до 1831,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 220 млн. 675 тис. грн., з них на терміновому ринку - 112 млн. 192 тис. грн.