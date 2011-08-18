ФДМУ підтверджує свої плани продати цього року держпакети 11 енергокомпаній

Фонд державного майна України (ФДМУ), як і планувалося, оголосить цього року конкурси з продажу державних пакетів акцій 11 енергетичних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, найближчим часом ФДМУ планує направити на затвердження Кабінету міністрів України умови продажу держпакетів перших трьох планованих до приватизації енергокомпаній – 25% «Київенерго», 50% «Закарпаттяобленерго» і 45,1% «Західенерго».

О.РЯБЧЕНКО також не виключив, що Кабмін ще в серпні затвердить умови їх приватизації. Таким чином, до кінця місяця Фондом держмайна можуть бути оголошені конкурси з їх продажу.

О.РЯБЧЕНКО також зазначив, що початкова ціна однієї з планованих до продажу енергокомпаній буде встановлена на підставі стандартизованої оцінки, проведеної працівниками ФДМУ. А вартість двох інших компаній буде встановлена на підставі котирувань їх акцій на фондовому ринку.

При цьому, за словами голови Фонду держмайна, вартість держпакета планованої до продажу генеруючої компанії «Західенерго», швидше за все, встановлюватиметься на підставі котирувань її акцій на фондовому ринку.

В цілому, за словами О.РЯБЧЕНКА, при подальшій оцінці держпакетів енергокомпаній ФДМУ вибиратиме вищу вартість активів компаній незалежно від того, чи буде вона одержана в ході спеціалізованої оцінки чи на підставі котирувань акцій енергокомпаній на фондовому ринку.

О.РЯБЧЕНКО також зазначив, що Фонд держмайна поки що не виставлятиме на біржовий продаж 21% пакет акцій «Черкасиобленерго», що знаходиться в його власності, до закінчення оцінки і готовності виставити на біржу компанією «УкрЕско» свого пакету акцій у розмірі 25%.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня 2011 р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ О.РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати впродовж серпня-жовтня 2011 р.

Сьогодні, 18 серпня, О.РЯБЧЕНКО підписав укази про приватизацію останніх трьох планованих до продажу держпакетів енергокомпаній - 25,99% "Тернопільобленерго", 50% "Дніпрообленерго", а також 45% "Крименерго".