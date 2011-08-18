Експерти: акції «Укртелекому» стали лідером зростання на Українській біржі в середу

Акції телекомунікаційної компанії «Укртелеком» стали лідером зростання на Українській біржі в середу, 17 серпня.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери «Укртелекому», які під час значних розпродажів на ринку втратили 20,3%, в середу зросли на 1,3%. В цілому ж вітчизняні фондові ринки 17 серпня продемонстрували чергове зниження.

Аналітики відзначають, що лідерами падіння на Українській біржі в середу стала нафтовидобувна компанія «Укрнафта» (-5,5%). Акції генеруючої компанії «Західенерго» (-1,9%) торгувалися в мінусі, продемонструвавши зниження на 5,0% за підсумками трьох торгових сесій. Папери Авдіївського КХЗ в середу втратили 1,2%, а протягом двох торгових сесій впали на 5,1%. Акції банківського сектора також продемонстрували зниження: «Укрсоцбанк» (-1,3%), «Райффайзен банк Аваль» (-0,4%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 серпня, знизився на 0,72% - до 714,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 349 млн. 333 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,23% - до 1831,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 220 млн. 675 тис. грн., з них на терміновому ринку - 112 млн. 192 тис. грн.