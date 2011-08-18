Конкретні дії з подолання кризи в єврозоні відсутні - експерти

Практично весь учорашній день над ринком акцій витали негативні настрої, засновані на відсутності будь-яких конкретних дій з подолання кризи в єврозоні. Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Аналітики підкреслюють, що зустріч Ангели МЕРКЕЛЬ і Ніколя САРКОЗІ не розвіяла побоювання з даної проблеми. Її результати не збіглися з очікуваннями ринку, оскільки сторони відмовилися від розширення європейського стабілізаційного фонду та випуску єдиних облігацій для єврозони.

Проте, відзначають аналітики, після відкриття американських фондових майданчиків на українському ринку в середу намітилася висхідна динаміка. Позитивні корпоративні звіти ряду компаній, а також дані щодо зростання промислових цін в США надали підтримку індексу Української біржі на закритті, але цих факторів виявилося недостатньо для завершення торгів зростанням.

За інформацією аналітиків, сьогодні очікується великий блок макроекономічної статистики зі США. Це індекс споживчих цін, дані щодо кількості первинних звернень за допомогою з безробіття, дані щодо продажів будинків на вторинному ринку, а також індекс ділової активності ФРБ Філадельфії.