Європейські ринки акцій пережили в четвер один з найбільших обвалів з березня 2009 р.

Європейські ринки акцій пережили в четвер один із найбільш значних обвалів з березня 2009 року, повідомляє Reuters.

Найбільше впав німецький фондовий індикатор. Трейдери пов`язали це із забороною на короткі продажі акцій фінансових компаній в інших країнах Європи, а також з нездатністю політиків придумати дієвий план виходу з боргової кризи єврозони.

Зведений індекс банківського сектора Європи впав на 6,6%, а з початку року втрачає 29,7 відсотка. Серед лідерів зниження - котирування Barclays, Societe Generale і Commerzbank, акції яких сьогодні подешевшали на 10,5-11,6 відсотка.

Пан`європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 впав на 4,94% до 923,85 пункту, зафіксувавши найсильніше падіння з березня 2009 року.

Британський індекс FTSE 100 знизився на 4,49% до 5.092,23 пункту, німецький DAX опустився на 5,82% до 5.602,80 пункту, французький CAC 40 знизився на 5,48% до 3.076,04 пункту.