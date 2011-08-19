Фондові торги в США закрилися в четвер різким падінням котирувань

Фондові торги в США закрилися в четвер, 18 серпня, різким падінням котирувань на вкрай негативному зовнішньому фоні, повідомляє РБК.

В результаті, провідні індекси провалилися на 4-5%: індекс Dow Jones знизився на 419,63 пункту (-3,68%) - до 10990,58 пункту, індекс S & P - на 53,23 пункту (-4,46%) - до 1140,65 пункту, а індекс Nasdaq - на 131,05 пункту (-5,22%) - до 2380,43 пункту.

Різке падіння стало результатом реакції інвесторів на повідомлення про розбіжності в ФРС США щодо монетарної політики. Зокрема, двоє керуючих регіональними банками ФРС США проголосували проти обіцянки тримати ключову облікову ставку на нульовому рівні до 2013 року.

До того ж настрій ринку зіпсував похмурий прогноз щодо зростання світової економіки від Morgan Stanley, який скоротив прогноз зі зростання світового ВВП в 2011 р. до 3,9%, а в 2012 р. - до 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4,5 % і 4,2% відповідно). Як причину для погіршення прогнозу банк назвав проблеми в США і Європі, які "небезпечно наблизилися до рецесії".