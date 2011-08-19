Світові ринки акцій продовжили падіння

Індекси європейських та азіатських бірж у п'ятницю знову поповзли вниз через побоювання інвесторів з приводу можливого уповільнення росту світової економіки, підкріплених не надто оптимістичною американською статистикою, повідомляє BBC.

Менше ніж за годину після початку торгів франкфуртський DAX втратив 3,24% (після падіння на 5,82% у четвер), французький Cac 40 знизився на 3,43%, швейцарський індекс і лондонський FTSE 100 "пробили" психологічно важливу позначку в 5000 пунктів, впавши за три чверті години більш ніж на 4% і 3% відповідно.

Російські ринки також продовжили падіння. Індекс ММВБ втратив 2% буквально за одну хвилину після відкриття торгів, проте утримався на цьому рівні. РТС також впав більш ніж на 2%.

Трохи раніше японський Nikkei 225 знизився на 2%, південнокорейський Kospi - на 5,7%, австралійський ASX втратив 3,3%. Торги в Гонконгу закрилися на позначці -3,08%.