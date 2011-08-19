Індекс Української біржі з початку дня обвалився вже на 8,17%

Індекс Української біржі на торгах у п'ятницю станом на 14:36 ​​обвалився на 8,17% - до 660,15 пунктів, повідомляє офіційний сайт біржі.

Загальний обсяг торгів на біржі склав 181 млн. 749 тис. грн.

Індекс ПФТС за станом на 14:14 знизився на 3,67% - до 660,15 пунктів. Загальний обсяг торгів склав 369 млн. 683 тис. грн.

Нагадаємо, зниження на українському ринку проходить на тлі зниження світових ринків акцій. Так, менше ніж за годину після початку торгів у п'ятницю франкфуртський DAX втратив 3,24% (після падіння на 5,82% у четвер), французький Cac 40 знизився на 3,43%, швейцарський індекс і лондонський FTSE 100 "пробили" психологічно важливу позначку в 5000 пунктів, впавши за три чверті години більш ніж на 4% і 3% відповідно.