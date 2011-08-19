Українські фондові ринки значно знизилися третю сесію поспіль - експерти

Українські фондові ринки у четвер, 18 серпня, продемонстрували значне зниження третю торговельну сесію поспіль.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, лідером падіння на Українській біржі в четвер стали акції Алчевського металургійного комбінату (-8,0%), які протягом трьох торгових сесій втратили 12,6%. Серед лідерів падіння також опинилися акції генеруючої компанії «Західенерго» (-7,7%), які за підсумками чотирьох торгових сесій знизилися на 12,3%.

За інформацією аналітиків, папери Авдіївського КХЗ (-6,2%) і Єнакіївського металургійного комбінату (-6,0%) на Українській біржі в четвер також торгувалися в мінусі. При цьому протягом трьох торгових сесій котирування даних емітентів упали на 11,0% і 9,1% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 18 серпня, обвалився на 4,05% - до 685,30 пункту. Загальний обсяг торгів склав 61 млн. 619 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 5,06% - до 1738,36 пункту. Загальний обсяг торгів склав 242 млн. 367 тис. грн., з них на терміновому ринку - 125 млн. 146 тис. грн.