Інвестори стурбовані майбутнім світової економіки - експерти

Протягом усього вчорашнього дня над ринком акцій витали негативні настрої, пов'язані із занепокоєнням щодо майбутнього світової економіки.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

У першу чергу, підкреслюють аналітики, негативний фон створив виступ глав двох ФРБ США, які заявили, що ФРС не повинна проводити політику по захисту інвесторів. Крім цього, ряд провідних банків знизив прогноз зростання світової економіки в 2011-12 роках. На довершення всього статистика, що вийшла в США, виявилася гірше очікувань ринку і підтвердила побоювання щодо економічних проблем в країні.

Як відзначають аналітики, сьогодні стало відомо, що число первинних звернень з безробіття в США виросло за минулий тиждень на 9 тис. Індекс ділової активності ФРБ Філадельфії знизився до рекордного рівня в серпні. Продажі будинків на вторинному ринку в США також впали. Дані за індексом споживчих цін зросли на 0,5% проти очікуваних 0,2%.