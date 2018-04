Експерт: на українському фондовому ринку запанували ведмежі настрої

На українському фондовому ринку в четвер, 18 серпня, запанували «ведмежі» настрої.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її словами, всі без винятку ліквідні акції Української біржі в четвер показували зниження в середньому на 5-6%. Лідерами за темпами падіння опинилися акції Стаханівського вагонобудівного заводу і Алческого меткомбінату - 11% і 8% відповідно. Найлегше падіння серед ліквідних паперів показали акції Харцизького трубного заводу - всього 0,5%.

Аналітик підкреслила, що американські біржі вчора захлеснула хвиля розпродажів, викликана стурбованістю станом світової економіки і фінансовим "здоров'ям" європейських банків. Індекс DJIA втратив 3,7%, S & P 500 - 4,5%, Nasdaq - 4,5%. Акції Alcoa Inc. (-6,1%), Bank of America Corp. (-6%) І Hewlett-Packard Co. (-6%), що входять в індексний кошик Dow, впали сильніше інших - на 6,1%, -6% і -6% відповідно. Серед компонентів S&P 500 найрізкіше падіння показали акції енергетичного сектора і сектора матеріалів. Європейські індекси також показали сильне зниження: FTSE 100 опустився на 4,5%, CAC 40 - на 5,5%, DAX - на 5,8%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 18 серпня, обвалився на 4,05% - до 685,30 пункту. Загальний обсяг торгів склав 61 млн. 619 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 5,06% - до 1738,36 пункту. Загальний обсяг торгів склав 242 млн. 367 тис. грн., з них на терміновому ринку - 125 млн. 146 тис. грн.