Інвестори активно виводять гроші з фондів, що вклалися в акції країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) через низькі показники прибутку, що ставить під сумнів майбутнє одного з найпривабливіших класів активів останнього часу, повідомляє Reuters.

Розмір сукупних активів таких фондів скоротився на чверть до позначки трохи вище 28 млрд. дол. з рекордно високого рівня 38 млрд. дол. в 2007 р. Кумулятивний чистий відтік з березня 2010 р. виріс до 9,5 млрд. дол.

Для порівняння, фонди, що інвестують в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, окрім Японії, зафіксували приплив близько 4 млрд. дол. за той же період, а значить, інвестори віддають перевагу більш широкому охопленню вкладень, щоб скоротити ризики.

Інші фонди, такі як взаємні фонди, що інвестують в золото та дорогоцінні метали, сукупно залучили 4,5 млрд. дол.