Інвестори на Варшавській фондовій біржі розпродавали українські акції - експерти

Інвестори на Варшавській фондовій біржі в четвер, 18 серпня, розпродавали акції українських компаній.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс WIGUKR в четвер впав на 2,8%. Акції агропромислової компанії Kernel знизилися на 1,6% після підйому на 10,4% протягом останніх торговельних сесій. Торги акціями вугледобувної компанії Sadovaya закрилися падінням котирувань на 10,0% після зростання на 11,7% за підсумками останніх торговельних сесій. Вартість паперів виробника молочних продуктів Milkiland (-1,1%) досягла річного мінімуму.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в четвер акції нафтогазової компанії JKX Oil&Gas знизилися на 4,5%, продемонструвавши падіння на 8,9% протягом трьох торгових сесій. Котирування гірничорудної компанії Ferrexpo впали на 11,4%, втративши 15,9% за підсумками трьох торгових сесій.