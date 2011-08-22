Польський WIG20 почав тиждень зниженням
11:23, 22 серпня 2011Фондовий ринок
0
Варшава. Індекс блакитних фішок Варшавської фондової біржі почав торги нового тижня 0,34% зниженням, відкрившись на рівні 2,244 тис. пунктів.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на мінусі почав сьогоднішні торги WIG, що також просів на 0,24% .
У той же час, індекс середніх компаній mWIG40 додав 0,09%.
Як повідомляв УНІАН, минулого четверга WIG20, який почав відновлюватися після фондової паніки початку серпня, знову звалився майже на 6%.
На початку торгів п'ятниці польські блакитні фішки пробили мінімум недавньої паніки, але в кінці дня закрилися на мінімальному плюсі.
WIG20 з 1 по 10 серпня втратив близько 20%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter