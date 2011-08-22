Нестабільність в економіці стала приводом для песимізму на ринку акцій - експерти

Нестабільна економічна ситуація у світі стала приводом для песимістичних настроїв, що панували на ринку акцій у п'ятницю, 19 серпня.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, торги на біржах Європи і США завершилися зі зниженням на тлі слабкої статистики, що вийшла напередодні. Несприятливі дані по ринку праці та нерухомості, разом з рекордним падінням індексу ділової активності ФРБ Філадельфії, дали привід засумніватися в стабільності американської економіки. На довершення всього ряд провідних банків знизили прогноз зростання світової економіки, що в свою чергу ставить під удар стабільність на світових фондових майданчиках.

За інформацією аналітиків, сьогодні у США буде опублікований індекс ділової активності ФРБ Чикаго за липень.

Аналітики констатують, що, вітчизняні фондові індекси завершили торги п'ятниці на негативній території. Лідером зниження на Українській біржі стала «Укрнафта» (-15,01%). Це в свою чергу сприяло значному зниженню індексу Української біржі, оскыльки акції компанії мають велику вагу в індексному кошику. Краще ніж ринок виглядали акції "Західенерго", які за підсумками торгів зросли на 3,73%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 19 серпня, обвалився на 7,22% - до 635,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 201,7 млн грн, при цьому близько 1 млрд 200 млн грн. припало на операції з державними борговими цінними паперами.

Індекс Української біржі впав на 5,98% - до 1634,46 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 328 млн 708 тис. грн, з них на терміновому ринку - 159 млн 992 тис. грн.