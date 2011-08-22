Падіння індексу Української біржі за підсумками минулого тижня склало 10,3% - експерт

Падіння індексу Української біржі за підсумками минулого торговельного тижня склало 10,3%.

Про це повідомила у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, серед "блакитних фішок" Української біржі минулого тижня найсильніше опустилися котирування «Укрнафти» - на 24,2%. У п'ятницю, 19 серпня, найбільші розпродажі серед ліквідних паперів також спостерігалися по акціям "Укрнафти", котирування яких опустилися на цілих 15%.

Крім цього, відзначає аналітик, сильніше ніж інші ліквідні акції в останній день тижня постраждали папери «Донбасенерго», «Укрсоцбанку», Північного ГЗК, Алчевського меткомбінату і «Стиролу». Ці емітенти в п'ятницю показали падіння на 6,7%, 6,4%, 5,8%, 5,6%, 5,5% відповідно. Котирування паперів «Дніпроенерго» в цей день практично не змінилися: падіння склало 0,3%.

За словами І. ЗВЯГІНЦЕВОЇ, основні американські індекси в п'ятницю показали зниження: Dow опустився на 1,6%, Nasdaq - на 1,6%, S&P 500 - на 1,5%. За підсумками минулого тижня Dow знизився на 4%, Nasdaq - на 6,6%, S&P - на 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 19 серпня, обвалився на 7,22% - до 635,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 201,7 млн грн, при цьому близько 1 млрд 200 млн грн припало на операції з державними борговими цінними паперами.

Індекс Української біржі впав на 5,98% - до 1634,46 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 328 млн 708 тис. грн, з них на терміновому ринку - 159 млн 992 тис. грн.