Індекс Української біржі в п'ятницю досяг річного мінімуму - експерти

Індекс Української біржі на торгах у п`ятницю, 19 серпня, досяг річного мінімуму.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки в п`ятницю продемонстрували значне зниження котирувань. Акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта» на Українській біржі впали на 15,01% на фоні відсутності попиту на ринку. Торги акціями «Укрсоцбанку» закрилися падінням котирувань на 6,4%. Протягом чотирьох торгових сесій акції банку просіли на 13,0%.

За інформацією аналітиків, папери Алчевського металургійного комбінату на Українській біржі в п`ятницю знизилися на 5,56%. За підсумками чотирьох торгових сесій котирування підприємства впали на 17,5%. Папери генеруючої компанії «Центренерго» (-5,13%) у п`ятницю також торгувалися в мінусі, а з 15 серпня вони втратили 10,7%.

Аналітики також констатують, що в цілому за підсумками минулого торгового тижня індекс Української біржі впав на 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 19 серпня, обвалився на 7,22% - до 635,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд. 201,7 млн. грн., при цьому близько 1 млрд. 200 млн. грн. припало на операції з державними борговими цінними паперами.

Індекс Української біржі впав на 5,98% - до 1634,46 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 328 млн. 708 тис. грн., з них на терміновому ринку - 159 млн. 992 тис. грн.