Експерти: інвестори на зарубіжних ринках знову почали розпродавати українські акції

Інвестори на зарубіжних ринках знову почали розпродавати акції українських компаній.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в п`ятницю, 19 серпня, знизився на 0,5%. Проте, за підсумками минулого торгового тижня індекс додав 4,0%. Інвестори в п`ятницю розпродавали акції виробника молочних продуктів Milkiland (-2,89%). За підсумками сесії вартість цих паперів опустилася до річного мінімуму.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі акції агропромислової компанії MHP впали на 5,56%. Торги акціями гірничорудної компанії Ferrexpo закрилися падінням котирувань на 4,47%. Протягом чотирьох торгових сесій котирування компанії втратили 20,0%. Папери нафтогазової компанії Regal Petroleum зросли на 19,7% після падіння на 31,8% з 15 по 17 серпня.