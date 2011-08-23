Кабмін схвалив законопроект про створення фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку

Кабінет Міністрів України 22 серпня схвалив проект Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Законопроектом пропонується створити фонд, за рахунок коштів якого здійснюватимуться компенсаційні виплати інвесторам у разі втрати інвестицій. Це стосуватиметься грошових коштів і цінних паперів, переданих торговцеві цінними паперами на підставі договору про управління цими документами, а також коштів, вкладених у цінні папери інституцій спільного інвестування, емісія яких була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення.

Законопроектом передбачається, що фонд буде некомерційною самоврядною організацією. Діятиме він на підставі відповідного положення, яке буде затверджуватися наглядовою радою і погоджуватися Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Органами управління фонду є наглядова рада і правління.

Документ був внесений на розгляд уряду Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Проект закону розроблено на виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.