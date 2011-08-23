Українські фондові ринки розпочали новий тиждень значним зростанням - експерти

Українські фондові ринки розпочали новий торговельний тиждень значним зростанням котирувань.

Про це йдеться у аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами зростання на Українській біржі в понеділок, 22 серпня, стали акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта» (+9,91%) - після значного зниження у п'ятницю на 15,01%. Протягом попередніх чотирьох торговельних сесій котирування компанії впали на 24,2%.

Аналітики відзначають, що акції «Укртелекому» (+4,89%) на Українській біржі в понеділок також продемонстрували зростання після падіння на 7,4% за підсумками двох попередніх торговельних сесій. Торги паперами «Райффайзен банку Аваль» закрилися зростанням котирувань на 4,32% після падіння на 8,5% за підсумками останніх чотирьох торговельних сесій.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 серпня, підвищився на 1,47% - до 645,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 428 млн грн.

Індекс Української біржі зріс на 4% - до 1699,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 296 млн 727 тис. грн., з них на терміновому ринку - 130 млн 992 тис. грн.