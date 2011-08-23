Експерт: настрої на зарубіжних фондових біржах покращилися

Настрої на зарубіжних фондових біржах у понеділок, 22 серпня, покращилися.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

Вона підкреслює, основні фондові індекси США дещо зросли за минулу торговельну сесію. Індекс Dow збільшився на 0,3%, Nasdaq - на 0,2%, значення S&P 500 залишилося практично незмінним. Результати торгів в Європі були неоднозначними. Індекс FTSE 100 закрився на 1,1% вище попереднього значення, CAC 40 - на 1,1%, проте DAX опустився на 0,1%. Японія перебувала в оптимістичному настрої: Nikkei 225 зріс на 1,2%.

Аналітик зазначає, що українські фондові індекси в понеділок також почали зростати. Серед акцій, що входять до індексного кошика UX, найбільше зросли папери "Укрнафти» і «Укртелекому» - зростання склало 9,9% і 4,9% відповідно. У той же час котирування "Західенерго" опустилися на 1%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 серпня, підвищився на 1,47% - до 645,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 428 млн грн.

Індекс Української біржі зріс на 4% - до 1699,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 296 млн 727 тис. грн., з них на терміновому ринку - 130 млн 992 тис. грн.