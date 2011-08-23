Зростання фондових індексів пов'язане з очікуваннями кроків зі стимулювання економіки США - експерти

Висхідна динаміка світових фондових індексів у понеділок, 22 серпня, була пов'язана з очікуваннями конкретних кроків по третьому раунду стимулювання економіки США, які можуть бути озвучені главою ФРС Беном БЕРНАНКЕ у цю п'ятницю.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітика, торги на фондових майданчиках Європи і США у понеділок проходили на позитивній території. Вчора важлива макроекономічна статистика, здатна вплинути на хід торгів, не публікувалася.

При цьому, підкреслюють аналітики, ситуація в Європі все ще залишається напруженою. На минулих вихідних Ангела МЕРКЕЛЬ в черговий раз виступила проти випуску єдиних облігацій єврозони для подолання боргової кризи, заявивши, що не дозволить фінансовим ринкам диктувати політику державам.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується індекс ділової активності у промисловості й у секторі послуг по єврозоні за серпень, а також індекс економічних очікувань інвесторів ZEW. У США виходять дані щодо продажу нового житла за липень.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 серпня, підвищився на 1,47% - до 645,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 428 млн грн.

Індекс Української біржі зріс на 4% - до 1699,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 296 млн 727 тис. грн, з них на терміновому ринку - 130 млн 992 тис. грн.