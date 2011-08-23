Експерти: українські акції на закордонних ринках вчора відновлювали втрачені позиції

Українські акції, що торгуються на закордонних фондових ринках, вчора відновлювали втрачені позиції.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі, у понеділок, 22 серпня, індекс WIGUKR зріс на 2,0% після падіння на 3,3% за підсумками двох торгових днів. Папери агропромислових компаній продемонстрували зростання. Astarta додала 0,66%, Agroton - 2,00%, Kernel - 2,81%. Торги акціями ще однієї агрокомпанії, що торгується вже на Лондонській фондовій біржі - MHP - також закрилися в плюсі ​​- 3,92%. Проте, котирування виробника молочних продуктів Milkiland впали на 0,19%, досягнувши мінімальної вартості в поточному році.

Як повідомляють аналітики, папери вуглевидобувної компанії Sadovaya у понеділок просіли в ціні на 2,45%, а за підсумками трьох торговельних сесій папери SGR впали на 13,2%, опустившись до річного мінімуму. Торги акціями гірничорудної компанії Ferrexpo закрилися зростанням котирувань на 4,71% після падіння на 20,0% протягом чотирьох торговельних сесій.