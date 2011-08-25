Зарубіжні біржі у середу вийшли в плюс - експерт

У той час як українські фондові ринки святкували День Незалежності, закордонні біржі продовжили роботу і за підсумками середи, 24 серпня, вийшли в плюс.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, у середу всі три основні індекси США показали зростання третій день поспіль. Dow додав 1,3%, Nasdaq - 0,9%, S & P 500 - 1,3%. Європейські біржі виглядали краще американських "колег". Індекс FTSE 100 зріс на 1,5%, CAC 40 - на 1,8%, DAX - на 2,7%. Японський Nikkei 225 сьогодні закрився на 1,5% вище.

Як зазначила І.ЗВЯГІНЦЕВА, індекс Української біржі у вівторок, 23 серпня, індекс втратив скромні 0,2%, опустившись до 1697 пунктів. Обсяг торгів акціями в порівнянні з понеділком впав на 58 млн. грн. і склав 107,53 млн. грн. Серед представників індексного кошика найсильніше впали акції Єнакіївського метзаводу та "Укрнафти" - на 1,7% і 1,5% відповідно. При цьому акції «Азовсталі» показали найбільше зростання - на 1,6%.