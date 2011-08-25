Експерти: ситуація в Європі викликає все більше побоювань

Ситуація в Європі викликає все більше побоювань.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Зокрема, підкреслюють аналітики, сьогодні стало відомо, що індекс економічних очікувань ZEW, що вийшов у Німеччині, впав до -37,6%, тоді як очікувалося зниження до -25%.

На думку аналітиків, одним з факторів, що надали підтримку фондовим ринкам, стали дані по індексу ділової активності в промисловості Китаю, який виявився кращим за очікування ринку. Крім цього, переважно слабка макроекономічна статистика по США за останній час, зокрема слабкі дані з продажу нового житла, дають привід інвесторам сподіватися, що глава ФРС Бен Бернанке в п`ятницю проллє світло на майбутнє економіки країни.

Як повідомляють аналітики, сьогодні у Великобританії публікується індекс роздрібних продажів за серпень. У США виходять дані щодо ринку праці.