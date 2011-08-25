Українські акції у Варшаві продовжили відновлювати свої позиції - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продовжили відновлювати втрачені позиції.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс WIGUKR вчора піднявся на 0,7%. Акції агропромислової компанії Astarta додали 0,9%, продемонструвавши зростання на 4,4% протягом чотирьох торгових сесій. У той же час, вартість акцій виробника молочних продуктів Milkiland не змінилася, залишившись на рівні річного мінімуму. Торги акціями виробника акумуляторів WESTA закрилися зростанням котирувань на 8,0%, а за підсумками двох останніх торговельних сесій ці папери зросли 8,7%, після падіння до рівня річного мінімуму 22 серпня.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі українські папери вчора також продемонстрували зростання. Котирування гірничорудної компанії Ferrexpo зросли на 2,2%, а за підсумками трьох торгових сесій піднялися на 9,4%. Однак, папери нафтогазової компанії Regal Petroleum втратили 0,7%, а за три торгові дні знизилися на 13,3%.